Il progetto Lucano e l’attacco ideologico al Ponte sullo Stretto | il commento del prof Veronese

“Negli ultimi giorni un gruppo di parlamentari ed eurodeputati- sottolinea Veronese-appartenenti al Pd, al M5s e Avs, fra cui Corrado, Lucano, Lupo, Marino, Orlando, Ruotolo, Scuderi, Tridico e Antoci, ha incontrato a Roma la commissaria europea per l’ambiente, Jessika Roswall, per esprimere le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it