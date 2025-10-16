Il progetto flagship e il test operativo anti Russia | ecco i piani di Nato e Ue per il muro anti-droni
In un clima geopolitico sempre più teso tra Est e Ovest, la NATO ha annunciato che la prossima settimana verranno condotti test operativi su tre soluzioni anti-droni in vari Paesi europei, sia lungo il fronte orientale che in quello occidentale. " Oggi alla NATO stiamo testando tre soluzioni. Il test avverrà la prossima settimana e poi potremo dire agli alleati: questa sembra una soluzione funzionante ", ha dichiarato l'Ammiraglio Pierre Vandier, Comandante Supremo Alleato per la Trasformazione. Il punto di svolta: incursioni e pressione ai confini. Parallelamente, la Commissione Europea ha svelato una roadmap difensiva 2030, che pone al centro un progetto " flagship " per costruire un sistema anti-drone paneuropeo, insieme a iniziative per rafforzare la mobilità militare e la produzione congiunta di capacità strategiche.
