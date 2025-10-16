Il prezzo dell’ oro cresce ancora. Dopo aver superato a inizio ottobre, per la prima volta nella storia, la soglia dei 4mila dollari l’oncia, il valore di scambio del metallo giallo raggiunge ora i 4.225,89 dollari. La crescita è dello 0,44%. La notte scorsa il prezzo dell’oro con consegna immediata (Gold spot) era riuscito a toccare i 4.242,12 dollari, fissando un nuovo record. L’oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato invece a 4.236,10 dollari l’oncia, con un aumento dello 0,82%. La maggior parte degli analisti sostiene che la corsa del metallo prezioso non sia ancora terminata: in prospettiva i prezzi potrebbero arrivare fino a 4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il prezzo dell’oro sale ancora: nuovo record a 4.242 dollari l’oncia