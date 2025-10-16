Il prezzo dell’oro sale ancora | nuovo record a 4.242 dollari l’oncia
Il prezzo dell’ oro cresce ancora. Dopo aver superato a inizio ottobre, per la prima volta nella storia, la soglia dei 4mila dollari l’oncia, il valore di scambio del metallo giallo raggiunge ora i 4.225,89 dollari. La crescita è dello 0,44%. La notte scorsa il prezzo dell’oro con consegna immediata (Gold spot) era riuscito a toccare i 4.242,12 dollari, fissando un nuovo record. L’oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato invece a 4.236,10 dollari l’oncia, con un aumento dello 0,82%. La maggior parte degli analisti sostiene che la corsa del metallo prezioso non sia ancora terminata: in prospettiva i prezzi potrebbero arrivare fino a 4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
da Lunedì 13 a Mercoledì 15 Ottobre nelle nostre sale a ? PREZZO RIDOTTO • TRE CIOTOLE • >>> promozione *HAPPY CINEFAMILY Lunedì e Martedì ore 17.00 | 19.15 Mercoledì ore 17.00 | 19.15 | 21.30 • TRON: ARES • Lunedì ore 17.15 | 21.45 Marte - facebook.com Vai su Facebook
Prezzo dell'oro ancora record, Spot tocca 4.242 dollari - Il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa ora di mano a 4. Come scrive ansa.it
Mala tempora currunt e il prezzo dell’oro tocca un nuovo record - In periodi di incertezze geopolitiche, gli investitori tendono a rifugiarsi in beni considerati sicuri, come l’oro. Riporta wired.it
Sale ancora il prezzo dell'oro: nuovo record a 4.123 dollari l'oncia - Il metallo prezioso prosegue la sua corsa sulla scia delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e delle crescenti scommesse sui tagli dei tassi di interesse Usa ... Si legge su msn.com