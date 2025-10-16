Il prezzo dell’intensità del Siviglia
2025-10-16 10:12:00 Il web è in subbuglio: Agli ordini di Matias Almeyda Siviglia ha recuperato un segno di identità contrassegnato da a forte carattere competitivo. In un contesto in cui la propria rosa non si distingue proprio per qualità tecniche individuali, la squadra biancorossa crede in una idea di calcio basato soprattutto su alta pressione IL duelli individuali IL attacchi verticali e il lavoro collettivo tutto finito grande intensità e solidarietà negli sforzi. Una filosofia che finora ha prodotto buoni risultati, anche se si traduce anche in sanzioni. Nel primo otto giorni concorrenza, Siviglia è la squadra che hai visto maggior numero di cartellini gialli (28) seguito da Rayo Vallecano (22 e un rosso) e il Getafe (20). 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondisci con queste news
I servizi di architettura e ingegneria rientrano tra quelli “ad alta intensità di manodopera” per i quali l’art. 108 del Codice dei Contratti impone il limite del 30% al peso del prezzo nell’OEPV? Oppure, trattandosi di servizi intellettuali, è possibile attribuire al p - facebook.com Vai su Facebook
I servizi di architettura e ingegneria rientrano tra quelli “ad alta intensità di manodopera” per i quali l’art. 108 del Codice dei Contratti impone il limite del 30% al peso del prezzo nell’OEPV? Risponde il MIT @LavoriPubblici https://lavoripubblici.it/news/pare - X Vai su X