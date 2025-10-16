Il prezzo del gas per le famiglie oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Comprendere l'andamento del costo del gas è fondamentale per stimare quanto si spenderà nei prossimi mesi e per valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Vediamo insieme i dati aggiornati e cosa significano per la tua bolletta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 16 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,415120 €Smc (valore di settembre 2025, ultimo disponibile). A questo importo si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.
