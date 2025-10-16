Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Comprendere l’andamento del costo del gas è fondamentale per stimare quanto si spenderà nei prossimi mesi e per valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Vediamo insieme i dati aggiornati e cosa significano per la tua bolletta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 16 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,415120 €Smc (valore di settembre 2025, ultimo disponibile). A questo importo si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del gas per le famiglie oggi