il presidente di confindustria orsini critica la manovra ma pure le proposte degli imprenditori sono modeste

Sarà la sferzata trumpiana dei dazi, sarà che la produzione manifatturiera è in profondo rosso da molti mesi e non si vede la fine, fatto sta che anche Confindustria si è svegliata da un lungo e pigro letargo filogovernativo. Il suo Presidente, l’industriale del legno e della logistica Emanuele Orsini, ha dato un dispiacere alla premier esprimendo un giudizio molto sferzante e negativo sulla nuova legge di bilancio per il 2026. Al convegno dei giovani industriali a Capri ha detto senza mezzi termini, riferendosi alle scelte governative, che “la ricchezza del Paese non la fai con l’Irpef o le pensioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

