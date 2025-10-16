Il presidente di Confindustria Orsini critica la Manovra ma pure le proposte degli imprenditori sono modeste
Sarà la sferzata trumpiana dei dazi, sarà che la produzione manifatturiera è in profondo rosso da molti mesi e non si vede la fine, fatto sta che anche Confindustria si è svegliata da un lungo e pigro letargo filogovernativo. Il suo Presidente, l’industriale del legno e della logistica Emanuele Orsini, ha dato un dispiacere alla premier esprimendo un giudizio molto sferzante e negativo sulla nuova legge di bilancio per il 2026. Al convegno dei giovani industriali a Capri ha detto senza mezzi termini, riferendosi alle scelte governative, che “la ricchezza del Paese non la fai con l’Irpef o le pensioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La presidente di Confindustria Emilia Area Centro Sonia Bonfiglioli chiede al Governo un impegno maggiore su energia e cuneo fiscale nella manovra economica in discussione. Ne ha parlato questa mattina a margine della presentazione del progetto autom - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente di Confindustria Orsini parla ai giovani industriali a Capri e fa un appello al Governo: "La manovra economica sia poderosa e a lungo termine" - X Vai su X
Il presidente di Confindustria Orsini critica la Manovra, ma pure le proposte degli imprenditori sono modeste - Il presidente degli industriali boccia la legge di bilancio ma le proposte di Confindustria risultano altrettanto modeste ... Segnala ilfattoquotidiano.it
I malumori di Confindustria per la manovra, Orsini: «Manca la parola crescita» - Gli imprenditori in pressing: un appello al confronto, la richiesta di 8 miliardi l’anno. Come scrive corriere.it
Confindustria suona la sveglia a Meloni. Gay: "Basta scuse, investimenti unica via" - L’assemblea generale di Assolombarda, oggi a Milano, ha dato vita a una serie di stoccate un Governo che, in vista della Manovra di fine anno, rischia di ... Riporta lospiffero.com