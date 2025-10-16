il premio exodus a cecilia sala cerimonia al civico

Il premio Exodus verrà conferito alla giornalista Cecilia Sala il 31 ottobre nella cerimonia al Teatro Civico. Nel corso della serata, con inizio alle 21, Cecilia Sala dialogherà con la giornalista Annalena Benini presentando il suo ultimo libro dal titolo “I figli dell’odio”. Nel dicembre del 2024, mentre stava documentando le proteste iraniane, Sala è stata arrestata a Teheran rimanendo in carcere per alcuni giorni prima di essere rilasciata e rimpatriata. Oltre alla carta stampata ha scelto anche il linguaggio del podcast come forma di racconto quotidiano. In Stories, la serie che conduce per Chora Media, le notizie si intrecciano alle voci raccolte sul campo, giorno per giorno: l’autrice alterna cronache dal fronte e approfondimenti sull’attualità, senza mai perdere di vista le persone dietro le notizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

