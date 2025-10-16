Il potere verde dei broccoli | un tesoro di salute e nutrizione
Un ortaggio da non sottovalutare Mai sottovalutare il valore nutrizionale dei broccoli, ortaggi di stagione dal profilo salutare eccezionale. Sono alimenti preziosi nella prevenzione delle malattie gastro-intestinali, cardiovascolari e dei processi degenerativi e neoplastici cellulari. Il broccolo appartiene alla famiglia botanica delle Crucifere, così chiamate perché i loro fiori presentano quattro petali disposti a croce. La ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato le proprietà benefiche dei broccoli e di tutte le varietà di cavoli appartenenti a questa famiglia. Non a caso, il broccolo è considerato il “capostipite” vegetale delle Crucifere. 🔗 Leggi su Lortica.it
