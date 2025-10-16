Il potere delle tre giurie gli artisti in gara e la serata delle cover a Sanremo 2026 | cosa cambia nel nuovo regolamento tra big e giovanissimi

Carlo Conti conferma la formula vincente dell’ultimo Festival di Sanremo. È quanto emerge dal regolamento della 76esima kermesse della Canzone italiana, online da ogg i, che è pressoché un copia e incolla di quello del 2025. Le giurie saranno sempre tre e i Big in gara saranno ancora 26, accompagnati da quattro giovanissimi emergenti che porteranno avanti una competizione a sé stante. Per la sua seconda conduzione di fila, quinta in totale – e forse ultima – Carlo Conti non vuole prendersi rischi. Almeno per quanto riguarda gli ingranaggi del Festival. Il peso delle giurie e i cantanti in gara. 🔗 Leggi su Open.online