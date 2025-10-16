Il post choc del presunto Fleximan | Onore ai fratelli Ramponi

Mentre l'Italia piange la morte dei carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari - i militari periti nell'esplosione del casale di Castel d'Azzano, nel Veronese, un post recentemente pubblicato su Facebook ha gelato il sangue di molti. Enrico Mantoan, il presunto Fleximan giunto alle cronache del Paese per aver manomesso numerosi autovelox in Veneto, ha avuto solo parole di disprezzo. Sui suoi social, infatti, ha scritto: " Onore ai fratelli Ramponi ". Una dichiarazione che non lascia possibilità di interpretazioni. Mantoan, nello specifico, ha postato una foto dell'esplosione, e a essa ha allegato il terribile messaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il post choc del presunto Fleximan: "Onore ai fratelli Ramponi"

