Il Pisa torna a San Siro | in vendita i tagliandi per la sfida con il Milan con bug informatico annesso

Un sogno che finalmente, per una fetta ampissima della tifoseria nerazzurra, diventa realtà: il Pisa torna a San Siro. Venerdì 24 ottobre, in occasione dell'ottava giornata di campionato, lo Sporting Club sfiderà in notturna (fischio d'inizio alle 20.45) il Milan del livornese (ed ex nerazzurro). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Milan, tre sold out in arrivo a San Siro. E tornano striscioni e bandiere in Curva Sud - Risultati e feeling ritrovato con il club fanno da traino anche al botteghino. Riporta msn.com

Verso San Siro. Già 1200 biglietti acquistati - Sono già circa oltre 1200 i biglietti acquistati in poche ore (la vendita è partita alle 12 di ieri) dai tifosi nerazzurri nel settore ospiti dello stadio "Meazza" di Milano San ... Lo riporta lanazione.it