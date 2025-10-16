Il Pisa torna a San Siro | in vendita i tagliandi per la sfida con il Milan con bug informatico annesso

Un sogno che finalmente, per una fetta ampissima della tifoseria nerazzurra, diventa realtà: il Pisa torna a San Siro. Venerdì 24 ottobre, in occasione dell'ottava giornata di campionato, lo Sporting Club sfiderà in notturna (fischio d'inizio alle 20.45) il Milan del livornese (ed ex nerazzurro). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altre letture consigliate

Da fine ottobre torna il volo Pisa-Amman di Ryanair che va ad aggiungersi a quelli da Treviso, Bologna, Bergamo e Roma. https://www.lagenziadiviaggimag.it/ryanair-rafforza-pisa-voli-anche-per-amman-e-varsavia/# #visitjordan #KingdomOfTime #ryanair #pi - facebook.com Vai su Facebook

Domenica 5 ottobre torna “Domenica al museo”, evento che consente l’ingresso gratuito nei musei statali Vi aspettano i #MuseiNazionali e i musei del #SistemaMusealediAteneodellUniversitàdiPisa Per scoprire gli orari e le offerte https://turismo.pisa.it/e - X Vai su X

Il Pisa torna a San Siro: in vendita i tagliandi per la sfida con il Milan (con bug informatico annesso) - Un sogno che finalmente, per una fetta ampissima della tifoseria nerazzurra, diventa realtà: il Pisa torna a San Siro. Si legge su pisatoday.it

Milan, tre sold out in arrivo a San Siro. E tornano striscioni e bandiere in Curva Sud - Risultati e feeling ritrovato con il club fanno da traino anche al botteghino. msn.com scrive

MILAN-PISA: AL VIA LA VENDITA | OneFootball - I rossoneri, infatti, ospiteranno i toscani venerdì 24 ottobre alle 20. Come scrive onefootball.com