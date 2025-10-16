Il pirata Giulio Lolli ottiene la semi libertà L' annuncio dei legali | La sua storia diventerà un film

Giulio Lolli, il "pirata", ex imprenditore della Rimini Yacht, estradato dalla Libia nel 2019, ha ottenuto la semilibertà. Il beneficio è stato deciso dal tribunale di Sorveglianza. "Ha fatto un ottimo percorso all'interno del carcere - spiega all’Ansa il suo avvocato, Claudia Serafini -, ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it