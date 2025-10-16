Il piccolo Comune che rischia il default per nove pitbull | Ci costano 40mila euro l’anno
Mercatino Conca, nel Pesarese, si deve far carico di cani salvati da una situazione di maltrattamenti. “Non è facile farli adottare. E senza quelle risorse dobbiamo rinunciare ad assumere un operaio o arredare la scuola”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
