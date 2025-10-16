Il Piazzano cerca la vittoria domenica con il Team Avino di Castellammare di Stabia

Novaratoday.it | 16 ott 2025

Caricato dal successo della settimana scorsa a spese della formazione salentina dell’OuLine Lecce, il Piazzano-Ebano cerca domenica una conferma nel secondo dei tre match casalinghi consecutivi che il calendario del campionato di A2 ha proposto. Ospite del Circolo novarese di via Patti 10, il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

