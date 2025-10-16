Il piano di Brookfield nuovo proprietario di Oaktree | cedere l’Inter tra 5-7 anni al doppio del valore

L’Inter si prepara a una nuova era societaria. Dopo l’assorbimento di Oaktree Capital Management da parte della Brookfield Asset Management, il colosso canadese della gestione patrimoniale diventerà di fatto il nuovo proprietario del club nerazzurro. Un’operazione dal valore complessivo di quasi 3 miliardi di euro, che apre scenari inediti per il futuro della società di Viale della Liberazione. Con l’ acquisizione della totalità di Oaktree, Brookfield subentra come azionista unico del fondo e quindi come nuovo detentore del pacchetto di controllo dell’Inter. Non si tratta di un cambio improvviso o casuale: Oaktree aveva sempre considerato la squadra come un investimento da valorizzare, con l’obiettivo finale di cedere il club al miglior offerente una volta raggiunto il massimo valore economico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

