Il Pd vuole ancora Hamas a Gaza?

Ilfoglio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ accordo di pace promosso da Donald Trump a Gaza è stato un f. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il pd vuole ancora hamas a gaza

© Ilfoglio.it - Il Pd vuole ancora Hamas a Gaza?

Scopri altri approfondimenti

pd vuole hamas gazaIl Pd vuole ancora Hamas a Gaza? - Secondo il dem, nella Striscia è necessaria anche la presenza del gruppo terroristico che ha scatenato la guerra con il pogrom ... Riporta ilfoglio.it

pd vuole hamas gazaDonald Trump fa finire la guerra a Gaza, eppure in Italia c’è chi non vuole questa pace - Nonostante la fragile tregua tra Israele e Hamas, la guerra santa (e violenta) dei Pro Pal continua. Come scrive panorama.it

pd vuole hamas gazaGaza, le insidie della “Fase 2” del piano: Hamas non si arrende al disarmo e i ministri di Bibi invocano lo stop - Finisce un incubo atroce, ma potrebbe presto cominciarne un altro: non tutti quelli che esultano ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Vuole Hamas Gaza