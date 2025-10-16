Il Pd vuole ancora Hamas a Gaza?
L’ accordo di pace promosso da Donald Trump a Gaza è stato un f. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
Gideon Levy: “Netanyahu non vuole la pace. Un’illusione eliminare Hamas” - X Vai su X
Hamas, chi vuole legittimare i terroristi a Gaza? Quando l'Italia non si piegò al ricatto Leggi qui: https://www.ilriformista.it/hamas-chi-vuole-legittimare-i-terroristi-a-gaza-quando-litalia-non-si-piego-al-ricatto-484660/ - facebook.com Vai su Facebook
Il Pd vuole ancora Hamas a Gaza? - Secondo il dem, nella Striscia è necessaria anche la presenza del gruppo terroristico che ha scatenato la guerra con il pogrom ... Riporta ilfoglio.it
Donald Trump fa finire la guerra a Gaza, eppure in Italia c’è chi non vuole questa pace - Nonostante la fragile tregua tra Israele e Hamas, la guerra santa (e violenta) dei Pro Pal continua. Come scrive panorama.it
Gaza, le insidie della “Fase 2” del piano: Hamas non si arrende al disarmo e i ministri di Bibi invocano lo stop - Finisce un incubo atroce, ma potrebbe presto cominciarne un altro: non tutti quelli che esultano ... Riporta ilmattino.it