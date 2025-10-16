Il Pd esulta | Fiducia dai risultati

I dem di Agliana esultano per il risultato elettorale delle regionali che ha visto Eugenio Giani vincere con un importante 53,92% dei consensi contro il candidato del centrodestra Tomasi (40,90%). "Anche a livello territoriale, il Partito Democratico si conferma la prima forza politica, raggiungendo un significativo 34,70%: un dato che rafforza la presenza e la credibilità del PD nel nostro comune – dice il segretario Andrea Acciai (nella foto)–. Bernard Dika con 743 preferenze è stato il candidato al consiglio regionale più votato tra tutte le liste di entrambi gli schieramenti e Irene Bottacci con 244 preferenze ha ottenuto un risultato eccezionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Pd esulta: "Fiducia dai risultati"

