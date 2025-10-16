Il passaporto Usa esce dalla top 10 dei passaporti più potenti | Colpa della stretta sull’immigrazione di Trump L’Italia al quarto posto | la classifica

Per la prima volta in vent’anni il passaporto statunitense esce dalla top ten mondiale dei più “potenti”, ossia quelli che consentono di viaggiare nel maggior numero di Paesi senza visto. A dirlo è l’ Henley Passport Index, la classifica globale elaborata da Henley & Partners, pubblicata questa settimana e basata sui dati dell’International Air Transport Association (IATA). Gli Stati Uniti, che nel 2014 occupavano il primo posto, sono ora solo dodicesimi, a pari merito con la Malesia. I cittadini americani possono entrare senza visto in 180 destinazioni, contro le 193 di Singapore, che guida la classifica. 🔗 Leggi su Open.online