Il parlamento greco approva la possibilità di giornate lavorative di 13 ore
Il 16 ottobre il parlamento greco ha approvato un controverso progetto di legge che prevede la possibilità di giornate lavorative di 13 ore nel settore privato. I sindacati hanno reagito denunciando un “un ritorno al medioevo”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
