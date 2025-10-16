Il parlamento greco approva la possibilità di giornate lavorative di 13 ore

Internazionale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 ottobre il parlamento greco ha approvato un controverso progetto di legge che prevede la possibilità di giornate lavorative di 13 ore nel settore privato. I sindacati hanno reagito denunciando un “un ritorno al medioevo”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

il parlamento greco approva la possibilit224 di giornate lavorative di 13 ore

© Internazionale.it - Il parlamento greco approva la possibilità di giornate lavorative di 13 ore

Altre letture consigliate

parlamento greco approva possibilit224Il parlamento greco approva la possibilità di giornate lavorative di 13 ore - Il 16 ottobre il parlamento greco ha approvato un controverso progetto di legge che prevede la possibilità di giornate lavorative di 13 ore nel settore privato. Si legge su internazionale.it

parlamento greco approva possibilit224Il Parlamento greco approva la legge sulla giornata lavorativa di 13 ore - La nuova legge stabilisce che i dipendenti potranno essere impiegati dallo stesso datore di lavoro per 13 ore al giorno (eccedendo quindi il consueto orario di 8 ore) per non più di 37 giorni all'anno ... Come scrive msn.com

parlamento greco approva possibilit224Il Parlamento greco approva la legge sulla giornata di 13 ore - Il parlamento ellenico ha votato a favore del disegno di legge, sostenuto dal governo conservatore di Nea Dimokratia, che consente la giornata lavorativa di 13 ore, a determinate condizioni. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parlamento Greco Approva Possibilit224