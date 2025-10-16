Il parcheggio di Palamalè e piscina comunale diventa a tempo nei fine settimana
Ci hanno messo otto mesi (l'ordinanza è di febbraio) ma alla fine da palazzo dei Priori sono riusciti a far scattare la sosta con limitazione oraria su piazza Atleti Azzurri d'Italia a Viterbo. Si tratta del parcheggio di Palamalè e piscina comunale, solitamente invaso da camper fermi.Ma dal. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
