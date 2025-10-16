Il Paradiso delle Signore anticipazioni 17 ottobre | Rosa aggredita di nuovo è grave

Sacchi non dà tregua a Rosa, nonostante l'intervento di Marcello, e la ragazza sarà portata di corsa in ospedale nella puntata del 17 ottobre de Il Paradiso delle Signore. Umberto, dal canto suo, non ci vede chiaro su Greta. Ecco le anticipazioni della soap di Rai 1. Un messaggio, uno sguardo e tutto cambia: Rosa non si lascia schiacciare dall'aggressione, ma il rischio è ancora lì e questa volta la questione si fa più grave del previsto. La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 17 ottobre come sempre su Rai 1 alle ore 16.00, sarà incentrata su Rosa, ma non solo. Barbieri fa da scudo alla ragazza in una nuova aggressione, mentre al grande magazzino serpeggia un dubbio che scotta: Umberto fiuta qualcosa su Greta e decide di indagare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

