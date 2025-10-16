Il Papa alla Fao | La fame deliberata è un crimine di guerra Mattarella | Inaccettabili

AGI - Gli attuali scenari di conflitto "hanno portato alla rinascita dell'uso del cibo come arma di guerra", "assistiamo dolorosamente al continuo utilizzo di questa strategia crudele, che condanna uomini, donne e bambini alla fame, negando loro il diritto piu' elementare: il diritto alla vita". Lo ha sottolineato Papa Leone XIV nel suo discorso in spagnolo alla Fao. "Il consenso espresso dagli Stati che considera la fame deliberata un crimine di guerra, cosi' come la negazione intenzionale dell'accesso al cibo a intere comunita' o popolazioni, sembra sempre piu' lontano. Il diritto internazionale umanitario proibisce, senza eccezioni, di attaccare civili e oggetti essenziali per la sopravvivenza delle popolazioni", ha aggiunto il Pontefice ricordando che "alcuni anni fa, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato all'unanimita' questa pratica, riconoscendo il legame tra conflitto armato e insicurezza alimentare e stigmatizzando l'uso della fame inflitta ai civili come metodo di guerra". 🔗 Leggi su Agi.it

