Il nuovo Yildiz è già della Juve | ci rimette sempre il Bayern

La Juve è pronta a rifilare un altro super sgarbo al Bayern Monaco: i bianconeri hanno in mano il ‘nuovo Yildiz’, può arrivare a costo zero. Prima i due gol contro la Bulgaria, arrivati entrambi con quel tiro a giro che sta diventando sempre più la specialità della casa, poi lo splendido pallonetto che ha aperto le danze nel 4-1 rifilato dalla sua Turchia alla Georgia di Kvaratskhelia. Kenan Yildiz sta diventando un giocatore sempre più internazionale ed è anche per questo che la Juve è già al lavoro per tenerselo stretto ancora per molti anni. Proprio in questi giorni, infatti, si parla di un probabile rinnovo di contratto per il gioiello turco. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

