Il nuovo spettacolo di Marco Travaglio Scopri il tour 2026
PROSSIME DATE Venerdì 9 gennaio 2026, ore 21.00 IL GARIBALDI MILLEVENTI – PRATO (ANTEPRIMA) Prevendite prossimamente disponibili Lunedì 12 gennaio 2026, ore 21.00 TEATRO MANZONI – MASSAROSA (LU) (ANTEPRIMA) Prevendite disponibili su megliodiieri.it Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 21.00 TEATRO BRANCACCIO – ROMA (PRIMA NAZIONALE) Prevendite disponibili su TicketOne Giovedì 5 febbraio 2026, ore 21.00 TEATRO D’ANNUNZIO – LATINA Prevendite disponibili su TicketOne Domenica 15 febbraio 2026, ore 21.00 TEATRO NUOVO – FERRARA Prevendite disponibili su TicketOne Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 21.00 TEATRO REMONDINI – BASSANO DEL GRAPPA (VI) Prevendite disponibili su TicketOne Giovedì 26 febbraio 2026, ore 21. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
