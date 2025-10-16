Il nuovo San Siro ha la febbre a 37° | per Inter e Milan curve verticali come nel Muro Giallo

Nei documenti del progetto si parla dell'inclinazione degli spalti: sarà il massimo possibile, in stile Meazza. Previsti 20 concerti all'anno, 12 di artisti internazionali. Ora il rogito, entro il 10 novembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il nuovo San Siro ha la febbre a 37°: per Inter e Milan curve verticali come nel Muro Giallo

