Il nuovo Ad dell' aeroporto Sanzio Giorgio Buffa ricevuto dal sindaco falconarese Stefania Signorini

FALCONARA MARITTIMA – Primo incontro ufficiale tra il sindaco di Falconara Stefania Signorini e il nuovo amministratore delegato dell’Ancona International Airport, Giorgio Buffa. Il confronto si è svolto al Castello nella giornata di oggi, 16 ottobre, all’indomani della nomina del manager alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

