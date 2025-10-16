Il nostro corpo ha un sesto senso segreto ed è fondamentale per restare in salute
Siamo cresciuti pensando che i sensi fossero cinque: vista, udito, tatto, gusto e olfatto. Aristotele li ha definiti il nostro contatto con il mondo, e per secoli nessuno ha osato metterlo in discussione. Ma da qualche anno gli scienziati stanno smontando questo dogma pezzo dopo pezzo. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Spesso non ci pensiamo, ma la postura racconta molto di noi.?Racconta come ci muoviamo, come reagiamo allo stress, come viviamo il nostro corpo.? Una postura corretta non è solo una questione estetica: è equilibrio, salute, vitalità. Al Centro Sportivo di C - facebook.com Vai su Facebook
Le parole con cui raccontiamo il nostro corpo sono una forma di cura: #BodyNeutrality, il manifesto realizzato in collaborazione tra Polizia di Stato, TikTok e Parole O_Stili in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale - X Vai su X