Il nostro corpo ha un sesto senso segreto ed è fondamentale per restare in salute

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo cresciuti pensando che i sensi fossero cinque: vista, udito, tatto, gusto e olfatto. Aristotele li ha definiti il nostro contatto con il mondo, e per secoli nessuno ha osato metterlo in discussione. Ma da qualche anno gli scienziati stanno smontando questo dogma pezzo dopo pezzo. 🔗 Leggi su Today.it

