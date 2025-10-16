Il Napoli piomba sul talento della Bundesliga | scelto l’erede di Anguissa

Il Napoli comincia a guardare al mercato invernale con attenzione, specialmente in mediana. Con Anguissa destinato a partecipare alla Coppa d’Africa, la dirigenza studia alternative. Il nome nuovo è Amadou Haidara del Lipsia, centrocampista classe 1998 in scadenza 2026. Il costo del cartellino è abbordabile e può rendere concreta l’operazione nei prossimi mesi. Il Napoli punta Haidara: il Lipsia fissa il prezzo. L’assenza di Anguissa, che tra qualche mese sarà impegnato con la sua Nazionale, genererà un vuoto a dir poco ampio in mediana. Conte vuole un profilo che unisca fisicità e dinamismo; Haidara risponde a queste esigenze. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Napoli piomba sul talento della Bundesliga: scelto l’erede di Anguissa

