Il murale di Maradona resta chiuso | nuovo braccio di ferro | la delusione dei turisti

Riaperto Largo Maradona. Anzi no. Sono ore convulse, intorno al murale di via Emanuele De Deo. Dopo il blitz e le multe delle forze dell?ordine di tre giorni fa, ieri sera sembrava arrivata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Il murale di Maradona resta chiuso: nuovo braccio di ferro: la delusione dei turisti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il commento del quotidiano sul caso del Murales di Maradona - facebook.com Vai su Facebook

Perché a Napoli il murale di Maradona è stato coperto con un lenzuolo - X Vai su X

Il murale di Maradona resta chiuso: nuovo braccio di ferro: la delusione dei turisti - Dopo il blitz e le multe delle forze dell’ordine di tre giorni fa, ieri sera sembrava ... ilmattino.it scrive

Napoli, chiuso il murales di Maradona, ma Bostik: «Riapro tra due giorni» - Non è che ci hanno chiuso, ho chiuso io per protesta. Scrive ilmattino.it

Coperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, chiuso per protesta il largo con gli altarini di Diego - Coperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli: è la protesta di negozianti e abitanti contro le sanzioni della Polizia Locale ... Si legge su msn.com