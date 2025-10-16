Il movimento Traguardi organizza a Verona l' incontro Dalla Flotilla alla tregua | ospite l' attivista Simone Zambrin
Le testimonianze dalla Flotilla, le mobilitazioni nelle piazze e le speranze per il futuro di Gaza saranno al centro dell’incontro pubblico “Dalla Flotilla alla tregua”, organizzato da Traguardi. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 ottobre, alle ore 20, presso la Casa di Quartiere Baleno nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it
