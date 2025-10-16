Arezzo, 16 ottobre 2025 – Il Movimento Consumatori – Sportello dei Cittadini esprime grande soddisfazione per l’importante risultato ottenuto da Casa Riformista alle recenti elezioni regionali e, in particolare, per la significativa affermazione della dirigente nazionale dell’Associazione, Sara Kaur, terranuovese, che ha conquistato 487 preferenze personali. Un traguardo definito di rilievo, considerata la difficoltà di ottenere voti di preferenza e le risorse investite – meno di 1.000 euro – che dimostra la forza di una campagna elettorale costruita su temi concreti e vicini ai cittadini: ambiente, sanità e integrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Movimento Consumatori di Arezzo soddisfatto per il risultato elettorale di Sara Kaur