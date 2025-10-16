Il Movimento Consumatori di Arezzo soddisfatto per il risultato elettorale di Sara Kaur
Arezzo, 16 ottobre 2025 – Il Movimento Consumatori – Sportello dei Cittadini esprime grande soddisfazione per l’importante risultato ottenuto da Casa Riformista alle recenti elezioni regionali e, in particolare, per la significativa affermazione della dirigente nazionale dell’Associazione, Sara Kaur, terranuovese, che ha conquistato 487 preferenze personali. Un traguardo definito di rilievo, considerata la difficoltà di ottenere voti di preferenza e le risorse investite – meno di 1.000 euro – che dimostra la forza di una campagna elettorale costruita su temi concreti e vicini ai cittadini: ambiente, sanità e integrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Ieri sera abbiamo parlato dell'obbligo dei Comuni di recepire il nuovo Statuto dei Contribuenti ? La finalità è sempre quella di informare i cittadini in merito ai propri diritti.. @Movimento consumatori - facebook.com Vai su Facebook
Il Movimento Consumatori di Arezzo soddisfatto per il risultato elettorale di Sara Kaur - Arezzo, 16 ottobre 2025 – Il Movimento Consumatori – Sportello dei Cittadini esprime grande soddisfazione per l’importante risultato ottenuto da Casa Riformista alle recenti elezioni regionali e, in ... Riporta lanazione.it