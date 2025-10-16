La temuta chiusura di una scuola media storica, come la Damiano, a partire dall’anno scolastico 26-27 ha suscitato grande scalpore. E grande scalpore e grandi proteste anche la possibile soluzione: trasferimento della Damiano nell’edificio che ospita la storica scuola elementare Mordani e nuova sede per quest’ultima, all’interno della scuola media Guido Novello, in piazza Caduti. Domani, al motto di "La scuola si fa insieme!" si terrà una manifestazione a sostegno delle scuole Mordani-Novello e Damiano, a partire dalle ore 12, nella centralissima piazza del Popolo a Ravenna. Scrivono in un comunicato congiunto, i rappresentanti dei sindacati della scuola, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals: "Apprendiamo dai giornali, già a partire dalla tarda serata di martedì scorso, della decisione presa dall’amministrazione comunale circa il nuovo assetto della rete scolastica dell’Istituto comprensivo Damiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Mordani senza pace. Sabato manifestano in piazza genitori e alunni: "Non vogliamo trasferirci"