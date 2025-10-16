Il Monza nella tana del Frosinone a caccia di una vittoria esterna che manca da 5 mesi

Monza, 16 ottobre 2025 – La serenità delle ultime due settimane ha riportato anche un moderato entusiasmo e ora il Monz a, alla ripresa in seguito alla pausa Nazionali, vuole spiccare definitivamente il volo per riavvicinarsi alla vetta della classifica. E contemporaneamente si mira a sfatare il tabù trasferta, dove il successo manca da cinque mesi. Sabato alle ore 15 i brianzoli fanno visita al Frosinone in quello che di fatto, dopo le prime giornate di assestamento, è il primo scontro diretto stagionale. I gialloblù attualmente sono terzi, a più tre dai lombardi su cui vantano anche la vittoria (1-0) ottenuta ad agosto in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Monza nella tana del Frosinone a caccia di una vittoria esterna che manca da 5 mesi

