Il Monte San Primo arriva in Regione | Il progetto dello sci è da rivedere

Esito positivo per l’audizione svoltasi ieri, mercoledì 15 ottobre, presso il Consiglio Regionale della Lombardia in merito al contestato progetto di sviluppo sciistico sul Monte San Primo, in località Bellagio. A sollevare dubbi e criticità sono stati i rappresentanti del Coordinamento “Salviamo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

