Il Monte San Primo arriva in Regione | Il progetto dello sci è da rivedere
Esito positivo per l’audizione svoltasi ieri, mercoledì 15 ottobre, presso il Consiglio Regionale della Lombardia in merito al contestato progetto di sviluppo sciistico sul Monte San Primo, in località Bellagio. A sollevare dubbi e criticità sono stati i rappresentanti del Coordinamento “Salviamo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cantiano Fiera Cavalli vi aspetta DOMENICA 12 OTTOBRE con il primo ed imperdibile appuntamento alle pendici del Monte Catria! - facebook.com Vai su Facebook
Il Monte San Primo arriva in Regione: "Il progetto dello sci è da rivedere" - Esito positivo per l’audizione svoltasi ieri, mercoledì 15 ottobre, presso il Consiglio Regionale della Lombardia in merito al contestato progetto di sviluppo sciistico sul Monte San Primo, in localit ... Segnala quicomo.it
‘Salviamo il Monte San Primo’, sul no agli impianti da sci la Regione apre: “Disponibilità ad approfondire il progetto” - Netta contrarietà, dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed economica, al progetto di riqualificazione promosso dal Comune di Bellagio e dalla Comunità Montana Triangolo Lariano e che prev ... Da comozero.it
Piste da sci sul San Primo Il fronte del “no” in Regione - Magreglio: oggi in Consiglio a Milano l’audizione del coordinamento che riunisce 39 associazioni ... Secondo laprovinciadicomo.it