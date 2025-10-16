Il mistero del quadro di Picasso sparito tra Madrid e Granada cosa non torna nel tragitto | a chi appartiene l’opera e quanto vale – La foto

È sparita ormai da diversi giorni un’opera di Pablo Picasso che avrebbe dovuto far parte di una mostra temporanea aperta a Granada. Secondo quanto riportato dal giornale Ideal, il Picasso smarrito si intitola Naturaleza muerta con guitarra (“Natura morta con guitarra”) e risale all’anno 1919. L’opera sarebbe partita dalla sede dell’azienda che la trasportava da Pinto (Madrid) insieme a una cinquantina di altre opere. Tuttavia, mentre queste sono arrivate tutte a destinazione, la piccola natura morta sembra essersi volatilizzata. Sul caso indaga la Polizia nazionale spagnola, ma al momento nessuna pista è esclusa. 🔗 Leggi su Open.online

