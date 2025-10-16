Il mio futuro con Corona Lovati la rivelazione shock e la verità | Perché Sempio mi ha cacciato

Andrea Sempio ha deciso di cambiare strategia e con essa anche il suo avvocato. A comunicarlo è Massimo Lovati, finora legale dell’uomo indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul delitto di Garlasco, che ha rivelato al Corriere della Sera di essere stato revocato dall’incarico: «Mi ha telefonato e mi ha esonerato. Certo che mi dispiace, ma la vita continua». Il penalista milanese, noto per i suoi toni disinvolti e spesso televisivi, spiega che la motivazione ufficiale riguarda delle “divergenze sulla linea difensiva”, ma lui stesso ammette: «Non mi ha detto esattamente su cosa. Penso sia per le mie esternazioni in televisione ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Il mio futuro con Corona”. Lovati, la rivelazione shock e la verità: “Perché Sempio mi ha cacciato”

