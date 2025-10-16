Il Ministro Nordio all’Ipm di Nisida Covelli | Attenzione verso il recupero dei giovani detenuti

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, farà visita, quest'oggi, all' Istituto Penale Minorile di Nisida in occasione della serata organizzata con l'obiettivo di sostenere il progetto di recupero e riapertura del teatro intitolato a Eduardo De Filippo, luogo simbolo di cultura, inclusione e rinascita sociale. All'iniziativa prenderanno parte il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, la Vicepresidente dell'Università Luiss Guido Carli, Paola Severino, e il Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, Aldo Policastro.

