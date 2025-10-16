Il Ministro Nordio all’Ipm di Nisida Covelli | Attenzione verso il recupero dei giovani detenuti

Tempo di lettura: 2 minuti Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, farà visita, quest’oggi, all’ Istituto Penale Minorile di Nisida in occasione della serata organizzata con l’obiettivo di sostenere il progetto di recupero e riapertura del teatro intitolato a Eduardo De Filippo, luogo simbolo di cultura, inclusione e rinascita sociale. All’iniziativa prenderanno parte il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, la Vicepresidente dell’Università Luiss Guido Carli, Paola Severino, e il Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, Aldo Policastro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

