Il ministro Carlo Nordio a Nisida | La protesta dei magistrati? In Tribunale è inopportuna
Esordisce con una domanda ad effetto: «Quanti di voi ce la faranno?». Un interrogativo che appartiene a tutti, nella sala conferenze del carcere di Nisida. Così il ministro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Nordio, teatro a Nisida è una nuova speranza per i ragazzi - "E' un'iniziativa straordinaria che dà speranza a questi ragazzi". Riporta ansa.it
Napoli, il ministro Nordio alla raccolta fondi per il Teatro di Eduardo all'IPM di Nisida - Alla presenza del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del Sottosegretario Andrea Ostellari, della Vicepresidente della Università degli studi Luiss Guido ... Secondo msn.com
