Il ministero dell’Università e della Ricerca accusa i rettori | Tasse troppo alte

16 ott 2025

Il ministero dellUniversità e della Ricerca fa un appunto alle università italiane. Le tasse sono troppo alte, e anche se questo mette a rischio l’autonomia degli atenei, la contribuzione troppo alta mette a rischio il diritto di studio. Per questo il ministero ha dunque avviato un monitoraggio. Successivamente, ha mandato alla Conferenza dei rettori una richiesta di elaborare in tempi rapidi una proposta per uscire dallo stallo. Tasse universitarie troppo alte: arriva l’appello del Mur. Gli atenei con le tasse più alte, quindi fuori norma, sono: Politecnico di Milano (34,81%). Università dell’Insubria (27,87%). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

