Il ministero dell’Università e della Ricerca accusa i rettori | Tasse troppo alte
Il ministero dell’ Università e della Ricerca fa un appunto alle università italiane. Le tasse sono troppo alte, e anche se questo mette a rischio l’autonomia degli atenei, la contribuzione troppo alta mette a rischio il diritto di studio. Per questo il ministero ha dunque avviato un monitoraggio. Successivamente, ha mandato alla Conferenza dei rettori una richiesta di elaborare in tempi rapidi una proposta per uscire dallo stallo. Tasse universitarie troppo alte: arriva l’appello del Mur. Gli atenei con le tasse più alte, quindi fuori norma, sono: Politecnico di Milano (34,81%). Università dell’Insubria (27,87%). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
la Repubblica. . Secondo un monitoraggio del Ministero dell’Università e della Ricerca, in nove atenei italiani le tasse universitarie complessive superano il limite di legge. Dal 1997, infatti, la contribuzione studentesca non può oltrepassare il 20% del fondo di - facebook.com Vai su Facebook