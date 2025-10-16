Il miglior posto in cui lavorare in Italia? E' l' Abbvie di Aprilia

La migliore azienda per cui lavorare secondo gli operai italiani è l'AbbVie, azienda biofarmaceutica globale che ha il proprio sito produttivo a Campoverde di Aprilia e la sede centrale italiana a Roma. Emerge dal ranking Best Workplaces for Blue Collar 2025, stilato da Great Place to Work Italia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

