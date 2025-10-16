Il Mercato delle Pulci torna ad Arezzo | 600 banchi e iscritti record
Ad Arezzo arriva il weekend del Mercato delle Pulci. Sabato 18 e domenica 19 ottobre 600 banchi second hand occuperanno i sette padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi per due giornate all'insegna di riciclo, riuso e partecipazione. Per questa edizione sono state 1200 le richieste d'iscrizione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Torna il grande Mercato delle pulci, il più grande evento sull’usato di privati in Italia! 20 mila visitatori 7 padiglioni 600 banchi da scoprire SETTORE ROSA: 4 padiglioni sull’usato contemporaneo di privati cittadini che vendono le loro cose personali - facebook.com Vai su Facebook
Flea marketing I social hanno reso glamour i mercati delle pulci e d’antiquariato Di Camilla de Meis https://linkiesta.it/2025/09/brimfield-mercato-pulci-usa-thrifting-moda-second-hand/… via @Linkiesta - X Vai su X
Mercato Internazionale di Arezzo: tutte le informazioni sull'evento più multiculturale dell'anno - Le vie del centro storico di Arezzo sono pronte ad accogliere oltre 300 stand che offrono diverse proposte gastronomiche internazionali. Come scrive lanazione.it
Arezzo, arriva il Mercato Internazionale: 300 stand e sapori da oltre 30 paesi - Debutto della cucina portoghese, 90 produttori locali, concerti e aperture fino all’una di notte ... Da corrierediarezzo.it
Dal 15 novembre al 6 gennaio torna Arezzo Città del Natale - Spettacolare ed emozionante, il “Prato”, la grande area verde che domina la città, si trasforma nel “Bosco delle emozioni” ... Scrive lanazione.it