Il Mercato delle Pulci torna ad Arezzo | 600 banchi e iscritti record

Arezzonotizie.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Arezzo arriva il weekend del Mercato delle Pulci. Sabato 18 e domenica 19 ottobre 600 banchi second hand occuperanno i sette padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi per due giornate all'insegna di riciclo, riuso e partecipazione. Per questa edizione sono state 1200 le richieste d'iscrizione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

mercato pulci torna arezzoMercato Internazionale di Arezzo: tutte le informazioni sull'evento più multiculturale dell'anno - Le vie del centro storico di Arezzo sono pronte ad accogliere oltre 300 stand che offrono diverse proposte gastronomiche internazionali. Come scrive lanazione.it

mercato pulci torna arezzoArezzo, arriva il Mercato Internazionale: 300 stand e sapori da oltre 30 paesi - Debutto della cucina portoghese, 90 produttori locali, concerti e aperture fino all’una di notte ... Da corrierediarezzo.it

mercato pulci torna arezzoDal 15 novembre al 6 gennaio torna Arezzo Città del Natale - Spettacolare ed emozionante, il “Prato”, la grande area verde che domina la città, si trasforma nel “Bosco delle emozioni” ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Pulci Torna Arezzo