Il Mercato delle Pulci torna ad Arezzo | 600 banchi e iscritti record

Ad Arezzo arriva il weekend del Mercato delle Pulci. Sabato 18 e domenica 19 ottobre 600 banchi second hand occuperanno i sette padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi per due giornate all'insegna di riciclo, riuso e partecipazione. Per questa edizione sono state 1200 le richieste d'iscrizione.