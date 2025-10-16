Il mensile satirico livornese Il Vernacoliere si ferma | In attesa di tempi migliori
Il Vernacoliere si ferma. Ad annunciarlo è stato il direttore e fondatore dello storico mensile satirico livornese Mario Cardinali, dichiarando che, dopo il numero del prossimo novembre, la rivista sospenderà le pubblicazioni "in attesa di tempi migliori". Il motivo principale, come riferisce Cardinali, è legato alla generale crisi della carta stampata. Il direttore 88enne ha poi rivolto ai lettori “un saluto che è insieme un augurio di poter continuare a vivere in libera dissacrante irriverenza", ha scritto in un post su Facebook. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
