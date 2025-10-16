Il mea culpa del Vaticano sugli abusi | Troppi tabù culturali e diocesi che non collaborano

Today.it | 16 ott 2025

Resistenze culturali e ostinati silenzi da alcune diocesi rendono difficile, nonostante gli sforzi fatti, affrontare il tema degli abusi sessuali nella Chiesa. L'allarme arriva dalla commissione pontificia per la tutela dei minori in occasione della presentazione del Rapporto annuale. La. 🔗 Leggi su Today.it

