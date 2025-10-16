Skincare, massaggi con le boule di ghiaccio e correttori che promettono di cancellare anche il peccato originale: le abbiamo provate tutte, ma quei brutti aloni scuri intorno agli occhi non accennano a sparire? Se la questione riguarda come ridurre le occhiaie, forse stiamo guardando il problema dal punto di vista sbagliato. Non vogliamo solo nascondere il sintomo, l’occhiaia, ma trattare il problema alla radice. E per farlo c’è un approccio olistico che suggerisce un metodo naturale per eliminare le occhiaie. Come un massaggio in un punto in un punto molto particolare. Del viso? Risposta sbagliata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il massaggio in questo punto (molto lontano dal viso) aiuta a ridurre le occhiaie