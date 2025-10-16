Il massaggio in questo punto molto lontano dal viso aiuta a ridurre le occhiaie
Skincare, massaggi con le boule di ghiaccio e correttori che promettono di cancellare anche il peccato originale: le abbiamo provate tutte, ma quei brutti aloni scuri intorno agli occhi non accennano a sparire? Se la questione riguarda come ridurre le occhiaie, forse stiamo guardando il problema dal punto di vista sbagliato. Non vogliamo solo nascondere il sintomo, l’occhiaia, ma trattare il problema alla radice. E per farlo c’è un approccio olistico che suggerisce un metodo naturale per eliminare le occhiaie. Come un massaggio in un punto in un punto molto particolare. Del viso? Risposta sbagliata. 🔗 Leggi su Amica.it
Scopri altri approfondimenti
Restano attive in via Delfino un punto di front office all’utenza, il servizio di consulenza ostetrica in gravidanza, le attività di incontri di accompagnamento alla nascita, incontri con i neo-genitori, massaggio infantil e supporto all’allattamento e alla neogenitorialit - facebook.com Vai su Facebook