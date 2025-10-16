Il Marocco usa tre portieri contro la Francia e vola in finale del Mondiale U20 | non era mai successo
Il Marocco è nella storia: cambia tre volte il portiere e conquista la finale del Mondiale U20 ai rigori contro la Francia. Il CT utilizza tutti gli estremi difensori a sua disposizione nella semifinale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
