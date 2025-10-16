Il Marocco ha fatto la storia 16 vittorie di fila Nella top ten c' è anche l' Italia

I Leoni dell'Atlante sono diventati la nazionale con più vittorie consecutive di sempre, riuscendo a battere il record precedente. Pure la striscia degli Azzurri tra il 2020 e il 2021 non è affatto male. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Marocco ha fatto la storia, 16 vittorie di fila. Nella top ten c'è anche l'Italia

