Il Marocco ha fatto la storia 16 vittorie di fila Nella top ten c' è anche l' Italia

I Leoni dell'Atlante sono diventati la nazionale con più vittorie consecutive di sempre, riuscendo a battere il record precedente. Pure la striscia degli Azzurri tra il 2020 e il 2021 non è affatto male. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Marocco ha fatto la storia, 16 vittorie di fila. Nella top ten c'è anche l'Italia

Sono stati cambiati ben 3 portieri nella sfida contro la Francia e non era mai accaduto nella storia dei Mondiali. Il Marocco vola in finale dopo una sfida al cardiopalma - facebook.com Vai su Facebook

Il Marocco ha fatto la storia, 16 vittorie di fila. Nella top ten c'è anche l'Italia - I Leoni dell'Atlante sono diventati la nazionale con più vittorie consecutive di sempre, riuscendo a battere il record precedente. Si legge su msn.com

Marocco in finale al Mondiale Under 20: il ct imita Van Gaal e fa parare i rigori al terzo portiere che ha la borraccia magica - Tre portieri in una partita, e il terzo diventa l’eroe dei rigori ... Secondo ilnapolista.it

Mondiali 2026: 16/a vittoria di fila, è un Marocco da record - 0 il Congo, il Marocco ha conquistato la sua sedicesima vittoria consecutiva, nell'ultima giornata di qualificazione ai Mondiali 2026 nella zona africana, ed ha stabilito un nuovo record ... Lo riporta ansa.it