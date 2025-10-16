Una mamma e una figlia sono morte dopo aver mangiato una torta di compleanno avvelenata, consegnata da un parente che aveva un debito economico con loro. Ana Maria de Jesus, 52 anni, e la figlia Larissa de Jesus Castilho, 21 anni, sono state trasportate d’urgenza in ospedale dopo aver mangiato una fetta di torta portata loro da Leonardo, il marito di Patricia, nipote di Ana. I test condotti dopo la morte hanno rivelato la presenza di pesticidi nei corpi delle vittime. Siamo in Brasile. La polizia locale ha sequestrato i telefoni di Patricia e Leonardo, scoprendo delle ricerche inquietanti. Lui aveva cercato online: “ L’infarto provoca convulsioni? ”, mentre Patricia aveva digitato: “Intossicazione da prodotti per la pulizia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il marito della nipote le porta una torta, lei e la figlia la mangiano e muoiono avvelenate: trovate tracce di pesticidi