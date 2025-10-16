C’è anche l’ipotesi di acquistre quell’immobile in più, vicino al Marconi e che darebbe una prima vera soluzione al nodo liceo. Ma intanto arrivano impegni precisi per dotare la scuola di nuovi spazi da recuperare nell’immobile dell’ex Consorzio di Bonifica. Si è svolto ieri l’incontro messo in programma da alcune settimane tra la Provincia di Pisa e la dirigenza scolastica del liceo di via Trento. Presenti, il presidente Massimiliano Angori, il dirigente provinciale all’edilizia scolastica ingegner Vincenzo Simeoni e il sindaco di San Miniato Simone Giglioli. "Si è trattato di un incontro molto partecipato anche dalla componente studentesca, in cui abbiamo avuto modo di condividere il progetto cui sta lavorando la nostra struttura tecnica provinciale – ha detto Angori – per la messa a punto dei nuovi spazi che saranno disponibili a partire, con tutta probabilità, a gennaio 2027,con termine dei lavori previsto a fine 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Marconi e le aule che mancano: "Nuovi spazi pronti a gennaio 2027"