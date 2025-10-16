Il Maradona oscurato dalla città che lo elesse a suo massimo dio
Il Comune sequestra chioschi e bancarelle abusive, per ripicca gli abitanti chiudono il “santuario” del Pibe. 🔗 Leggi su Repubblica.it
